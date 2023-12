Europee: appello Salvini ad alleati, 'centrodestra sia unito in Europa, è insegnamento Berlusconi'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – ''Le chiedo direttore: si può ignorare un partito che in Francia ha il 30%, si può snobbare il primo partito in Olanda, cancelliamo uno tra i più rilevanti partiti dell'Austria, tagliamo la forza che cresce di più in Germania? DAvvero rimuoviamo decenni di storia politica italiana, con la Lega che ha una solida e apprezzata tradizione di governo locale e nazionale? Per quale motivo? Davvero un pezzo di centrodestra europeo preferisce allearsi con i socialisti delle tasse e delle frontiere aperte in cambio di prebende e cedendo sulla linea politica? Anche per queste considerazioni, il centrodestra deve coltivare l'unità in Europa come abbiamo fatto (e continueremo a fare) in Italia. Ce lo ha insegnato Berlusconi. Io non lo dimentico". Così Matteo Salvini conclude una lettera pubblicata sul 'Corsera'.