Europee: Bonelli, 'Avs supererà il 4%, a primavera convenzione programma'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Qui non si tratta di costruire un partito ma un progetto di cambiamento. In Europa siamo a un bivio: da una parte chi vuole un'Europa depotenziata che guarda alle nazioni e all'egoismo e dall'altra chi vuole un'Europa solidali che guardi al futuro...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Qui non si tratta di costruire un partito ma un progetto di cambiamento. In Europa siamo a un bivio: da una parte chi vuole un'Europa depotenziata che guarda alle nazioni e all'egoismo e dall'altra chi vuole un'Europa solidali che guardi al futuro. Noi vogliamo farlo con una leadership plurale". Così Angelo Bonelli all'iniziativa 'C'è un clima migliore in Europa' di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Questo di oggi non è un punto di arrivo, ma un inizio. Noi dobbiamo mettere in campo una stagione di mobilitazione e ritrovarci in primavera in una grande convenzione programmatica. Io sono convinto che non solo che supereremo il 4% ma saremo la novità politica di questo Paese perchè c'è bisogno di giustizia sociale e ambientale".