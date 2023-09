Europee: Bonelli, 'soglia al 3%? Sì, uniformarla a politiche'**

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Noi abbiamo chiesto che ci sia una valutazione sull'uniformità degli sbarramenti viso che alle politiche è al 3% mentre alle europee è al 4%". Così Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra risponde all'Adnkronos in merito all'ipotesi di un abbassamento della soglia di sbarramento alle europee.

Avete avanzato una richiesta in questo senso? "Abbiamo chiesto si faccia una valutazione sull'uniformità degli sbarramenti". Quindi se ci sarà una proposta della maggioranza per abbassare la soglia alle europee, direte sì? "So che la maggioranza si è riunita per discutere di questo ma non conosco l'esito della discussione nè se e quando ci sarà un testo. Se ci sarà un testo, lo valuteremo".