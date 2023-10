Europee: Bonetti, 'con Renzi alle elezioni? Non ci sono condizioni'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Con Renzi alle europee? "Non ci sono le condizioni. Col nostro nuovo soggetto, ‘Per’, per le europee costruiremo la nostra lista insieme ad Azione, vogliamo costruire il Terzo Polo con meno identitarismi". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministra ed ex deputata Iv Elena Bonetti.