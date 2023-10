Europee: Bonetti e Rosato lavorano a 'gamba popolare' di Azione, domani nasce 'Per'**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Si chiama 'Per' ovvero 'Popolari, europeisti, riformisti', l'associazione che verrà presentata domani al Senato, promossa dagli ex-renziani Elena Bonetti ed Ettore Rosato. Con loro due parlamentari di Azione, Antonio D'Alessio e Giusep...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Si chiama 'Per' ovvero 'Popolari, europeisti, riformisti', l'associazione che verrà presentata domani al Senato, promossa dagli ex-renziani Elena Bonetti ed Ettore Rosato. Con loro due parlamentari di Azione, Antonio D'Alessio e Giuseppe Castiglione, e diversi amministratori.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di raccogliere lo spirito e il progetto politico che fu del Terzo Polo e lavorare a una 'gamba popolare e moderata' di Azione in vista delle elezioni europee. "E' un'associazione che raccoglie i delusi dal fallimento del Terzo Polo con una connotazione moderata, popolare e fortemente europeista e che si candida -spiega Rosato- ad aprire un dibattito nel Paese in vista delle elezioni europee e in collaborazione con Azione".