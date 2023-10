Europee: Boschi, 'noi disponibili a lavoro insieme ma Calenda dice no'

Europee: Boschi, 'noi disponibili a lavoro insieme ma Calenda dice no'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Calenda ha già ricambiato idea e ci ha detto oggi che la lista unitaria non la vuole fare in nessun modo. Quindi mi pare evidente che noi cerchiamo di proporre un lavoro insieme e Calenda chiude ad ogni possibilità anche in vista delle Europee di avere ...