Europee: Calenda, 'operazione Moratti interna al Ppe, la nostra strada è differente'

Roma, 4 giu (Adnkronos) – "La Moratti sta facendo una operazione dentro lo schema del Ppe. E' una persona che stimo ma noi seguiremo una strada differente. Che poi questa strada sia capace di convincere gli italiani è tutto un altro paio di maniche, ma io faccio politica così o non faccio politica. Le scorciatoie rispetto a questo progetto non funzionano". Lo ha detto Carlo Calenda a Mezz'ora in più.