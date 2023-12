Europee: Conte, 'escludo mia candidatura'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Giuseppe Conte in lista M5S per le elezioni europee? "No, lo escludo categoricamente, nel modo più assoluto. Non vedo nessuna possibilità solo per, potenzialmente, incrementare i voti per il M5S. Da noi c'è serietà di condotta nei con...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Giuseppe Conte in lista M5S per le elezioni europee? "No, lo escludo categoricamente, nel modo più assoluto. Non vedo nessuna possibilità solo per, potenzialmente, incrementare i voti per il M5S. Da noi c'è serietà di condotta nei confronti degli elettori". Lo ha ribadito lo stesso leader M5S rispondendo a una domanda dei cronisti in conferenza stampa alla Camera.