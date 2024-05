Europee, Conte: M5S unico senza impresentabili o casi di corruzione

Catania, 30 mag. (askanews) - "Il Movimento 5Stelle non ha candidati imprensentabili e non inganna i cittadini con nomi che poi non andranno a Bruxelles o Strasburgo. Chiarezza e linearità d'azione condizione imprescindibile per ridare dignità alla politica e fiducia ai cittadini. Noi siamo l'unic...

Catania, 30 mag. (askanews) – “Il Movimento 5Stelle non ha candidati imprensentabili e non inganna i cittadini con nomi che poi non andranno a Bruxelles o Strasburgo. Chiarezza e linearità d’azione condizione imprescindibile per ridare dignità alla politica e fiducia ai cittadini. Noi siamo l’unico partito che non è coinvolto in casi di corruzione, una ragione c’è: abbiamo regole stringenti che tutti i partiti dovrebbero rispettare per scacciare il marcio dalla politica”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5s, in un punto stampa a Catania.

“Rapporti con il Pd? Siamo sempre in dialogo”, ha sottolineato, auspicando “rispetto reciproco e pari

dignità anche da parte del Pd nei nostri confronti.