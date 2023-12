Europee: Conte, 'non mi candido perché non andrei in Europarlamento, questione morale'

Europee: Conte, 'non mi candido perché non andrei in Europarlamen...

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – Candidarsi alle europee "potrebbe essere penalizzante, ci sono sollecitazioni molto genuine all'interno del M5s ma per noi è una questione di rispetto per gli elettori: io non posso candidarmi e dire votatemi che vado all'europarlamento perché all'europarlamento non ci andrei. Da noi questa cosa non si fa, la facciano gli altri per prendere l'1% in più, è una questione morale". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte ospite di 24 Mattino su Radio 24.