Europee: Danti (Iv), 'con Afd Salvini vuole spruzzata di neo nazismo'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "I disabili rappresentano un 'fattore di stress' che deve essere rimosso dal sistema educativo. Non è l'unico, anche i bambini di migranti sono uno di questi fattori di stress. Queste sono le parole di Bjorn Hocke, uno dei leader dell’Afd, partito di estrema destra in Germania e alleato in Europa con Matteo Salvini e Marine Le Pen”. Lo afferma l’eurodeputato di Italia viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.

"Esattamente gli amici che Matteo Salvini vuole portare all’incontro con Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Insomma una spruzzata di neonazismo, che il leader della Lega ritiene indispensabile", conclude Danti.