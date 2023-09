Europee: Della Vedova, '+Europa ha storia e credibilità per piattaforma liberale'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Noi dobbiamo preservare la nostra identità liberale a tutto tondo e dobbiamo preservare quello che c’è nel nostro Dna. La nostra identità politica è una identità federativa: lo è nel nostro statuto e nel modo in cui ci siamo avvicinati a tutte le elezioni. Io credo che noi dobbiamo iniziare questa maratona verso le elezioni europee innanzitutto con una consapevolezza: noi siamo il partito che non deve inventarsi una strada. +Europa ha la credibilità, la serietà e anche la storia, passando dalle elezioni europee del 2019, per dare il calcio d’inizio a una piattaforma elettorale liberale. Partendo da una visione europea, dalle comuni appartenenze politiche e parlamentari europee". Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo all’assemblea del partito in corso a Roma.

"Leggo che oggi un esponente di un partito che dovrebbe entrare in Alde dice che il suo partito sarà la casa dei popolari. Io sono ecumenico per definizione, e non ho niente contro i popolari e i socialisti, ma bisogna a un certo punto darsi un percorso con qualche elemento di chiarezza: non solo il manifesto Alde, ma anche il recente manifesto di Renew Europe, va nella direzione di una constituency fatta di valori e di riferimenti in cui certamente +Europa trova la propria collocazione naturale", ha concluso Della Vedova.