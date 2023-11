Europee: domani evento Alleanza Verdi Sinistra visibile in streaming

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Sarà possibile seguire anche in streaming l'evento di Alleanza Verdi Sinistra in programma per domani -'Per un'Europa della Pace, dell'ambiente del lavoro, della salute e dei diritti'-, presso lo Spazio Eventi di Roma, in Via Palermo 12. &qu...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Sarà possibile seguire anche in streaming l'evento di Alleanza Verdi Sinistra in programma per domani -'Per un'Europa della Pace, dell'ambiente del lavoro, della salute e dei diritti'-, presso lo Spazio Eventi di Roma, in Via Palermo 12. "Di fronte alla grande affluenza di partecipanti, che ha portato all’esaurimento dei posti in presenza, l'evento sarà trasmesso in streaming sulle pagine Facebook di Europa Verde-Verdi e di Sinistra Italiana. Questo per permettere una maggiore partecipazione all'incontro sul futuro di un'Europa possibile, sostenibile e inclusiva", riporta una nota dello staff comunicazione di Alleanza Verdi Sinistra. L'iniziativa, che avrà inizio alle ore 10 e si concluderà alle 17, "rappresenterà un momento di confronto e di riflessione su tematiche cruciali per il futuro dell’Europa".