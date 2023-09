Europee: Fidanza (FdI), puntiamo al 30% per i Conservatori

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Gli ultimi sondaggi ci danno al 30 per cento. Puntiamo a consolidarli per diventare tra le più numerose delegazioni all'Europarlamento e per far crescere il partito dei Conservatori e riformisti europei". Lo dice il capogruppo di Fratelli d'Ital...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Gli ultimi sondaggi ci danno al 30 per cento. Puntiamo a consolidarli per diventare tra le più numerose delegazioni all'Europarlamento e per far crescere il partito dei Conservatori e riformisti europei". Lo dice il capogruppo di Fratelli d'Italia a Bruxelles Carlo Fidanza alla 'Stampa'.

Accoglierete nei Conservatori il premier ungherese Viktor Orban? "C'è un rapporto personale tra Meloni e Orban e su tanti temi la vediamo allo stesso modo. Sulla guerra in Ucraina invece abbiamo posizioni distanti e i nostri alleati polacchi non accettano ambiguità. Questo è il problema che finora ha impedito l'ingresso di Fidesz nei Conservatori e la situazione ad oggi non è cambiata", replica Fidanza che poi aggiunge: "Di Orbán ragioneremo più avanti, insieme ai polacchi e agli altri alleati".

Nel dialogo tra Popolari e Conservatori può rientrare anche Identità e democrazia, il partito europeo di Salvini? "L'obiettivo è scardinare l'alleanza tra Popolari e Socialisti e avere una maggioranza di centrodestra a Bruxelles. In questo schema, la Lega è un nostro alleato naturale, ma non è semplice allargare il discorso a tutta la famiglia di Id. Al suo interno c'è Marine Le Pen, che sta facendo un percorso, mentre con i tedeschi di Afd è difficile, perché restano congelati su posizioni di ultradestra e filo-russe, incompatibili con noi. L'idea, in questo momento, è di allargare a singole delegazioni, non a interi partiti", chiarisce Fidanza.