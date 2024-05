Europee, Fitto: importante voto giovani

Roma, 13 mag. (askanews) - Si è svolto, a un mese dalle elezioni europee, il Ventotene Europa Festival, giunto ormai alla sua ottava edizione. Ideato dall'Associazione di promozione sociale La Nuova Europa, il Ventotene Europa Festival quest'anno è stato promosso e organizzato in collaborazione co...

Roma, 13 mag. (askanews) – Si è svolto, a un mese dalle elezioni europee, il Ventotene Europa Festival, giunto ormai alla sua ottava edizione. Ideato dall’Associazione di promozione sociale La Nuova Europa, il Ventotene Europa Festival quest’anno è stato promosso e organizzato in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG) e con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il titolo: “L’anno delle scelte, dalla guerra alla pace”.

Il festival – insignito della “Medaglia del Presidente della Repubblica” – si svolge sotto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, insieme con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, la Regione Lazio e il Comune di Ventotene (LT).

Da giovedì 9 a domenica 12 maggio, oltre sessanta ragazzi selezionati dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e provenienti da tutta l’Unione Europea, chiamati a votare alle prossime elezioni, si sono confrontati su temi di partecipazione e cittadinanza attiva, identità nazionale ed europea, percorsi europei di formazione, impegno giovanile nelle istituzioni e disinformazione e new media. Agli organizzatori ed ai ragazzi è pervenuto anche il Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr, che ha sottolineato “l’importanza del voto delle ragazze e dei ragazzi, responsabile, che ha bisogno di consapevolezzza e approfondimento, per costruire un’Europa nella quale rispettare la pluralità del pensiero creando le condizioni per costruire un futuro di prosperità in un continente che deve svolgere un ruolo da protagonista nei prossimi anni”.