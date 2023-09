Europee: Furore (M5S), 'Tajani seppellisce Salvini, centrodestra in Europa non esiste'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Il centrodestra in Europa non esiste. Ieri Weber e oggi Tajani seppelliscono definitivamente le velleità di Salvini che spera di replicare anche in Europa il modello estremista che governa l’Italia. Una maggioranza al Parlamento europeo con Le Pen e Afd...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Il centrodestra in Europa non esiste. Ieri Weber e oggi Tajani seppelliscono definitivamente le velleità di Salvini che spera di replicare anche in Europa il modello estremista che governa l’Italia. Una maggioranza al Parlamento europeo con Le Pen e Afd, ma senza dimenticare i nazionalisti polacchi, Vox e i post-fascisti di Meloni, sarebbe la fine del sogno europeo. In questa legislatura il Movimento 5 Stelle è stato ago della bilancia su molti provvedimenti, in particolare quelli sul Green Deal, e decisivo per l’elezione del presidente della Commissione europea. La prossima legislatura ci vedrà nuovamente protagonisti per difendere il futuro dell’Europa e l’Italia da chi, andando a braccetto con i Paesi di Visegrad, vuole condannarla all’emarginazione. Noi non lo permetteremo". Così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.