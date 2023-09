Europee: Gasparri, 'Paita considera un vezzo informarsi prima di parlare'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Prima di andare in giro è buona abitudine leggere la realtà, evidentemente però la senatrice Paita considera un vezzo informarsi prima di parlare. Perché se l'avesse fatto si sarebbe resa conto che il suo movimento non si chiama pi&ug...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Prima di andare in giro è buona abitudine leggere la realtà, evidentemente però la senatrice Paita considera un vezzo informarsi prima di parlare. Perché se l'avesse fatto si sarebbe resa conto che il suo movimento non si chiama più ‘Italia Viva’, ma in ossequio al suo andamento in termini di consenso si chiama ‘Italia Viveva’. E lo dico con affetto e con un sorriso perché possa essere più precisa in futuro". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama, Maurizio Gasparri.