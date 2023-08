Europee: Gasparri, 'porte aperte a liste con Fi nel simbolo, Ppe è pilastro'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "È molto positiva l’attenzione di realtà civiche e moderate al ruolo di Forza Italia in vista delle elezioni europee. È chiaro che su di noi incombe il compito di favorire un processo aggregativo, da valutare con il dovuto realismo. Il punto di incontro è il Ppe, di cui Forza Italia è da lungo tempo un pilastro. Porte aperte quindi nelle liste che avranno il simbolo di Forza Italia e del Ppe, con il riferimento al nostro fondatore Berlusconi. Tra l’altro le europee prevedono il voto di preferenza e quindi ogni presenza avrà l’occasione di verificare sul campo il proprio peso democratico. Quindi realismo da parte di tutti. Alle europee saremo in campo con il nostro simbolo e con i nostri programmi, chi vuole partecipare lo chieda, meglio ancora chi vuole poi iscriversi a Forza Italia, che nei prossimi mesi terrà il suo congresso libero e democratico". Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama.

"Le parole di Tajani – prosegue – sono chiare e vanno nella direzione da sempre indicata da Berlusconi, che ha voluto fin dalla sua discesa in campo unire i moderati per una alternativa alle sinistre. Ha fondato la stagione del bipolarismo che proseguirà con il contributo decisivo dei moderati, che fanno la differenza in termini di numeri e di progetto. Insomma noi abbiamo una storia, un percorso, una casa che ha la porta aperta ma appunto la casa dei moderati si chiama Forza Italia. Questo vale per ogni segmento del centro e a maggior ragione per chi ha fallito a sinistra e arranca tra un pacco di biscotti all’autogrill e qualche comparsata ben pagata ai piedi degli sceicchi".