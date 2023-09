Europee: Gozi (Re), 'appello a tutte le forze libdem, serve lista unitaria Renew Italia'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Con i Libdem europei abbiamo presentato il Manifesto per l’Europa in cui spieghiamo perché dare vita a Renew Italia in vista delle elezioni europee 2024 è la scelta più giusta da compiere. È un appello a tutte le forze politiche che...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Con i Libdem europei abbiamo presentato il Manifesto per l’Europa in cui spieghiamo perché dare vita a Renew Italia in vista delle elezioni europee 2024 è la scelta più giusta da compiere. È un appello a tutte le forze politiche che in Europa già appartengono a Renew e tutti quelli che si riconoscono nell’area liberale, democratica, riformatrice ed europeista: lavoriamo insieme per costruire Renew Italia e rafforzare la delegazione italiana nel prossimo Parlamento europeo. Dal 2019 Renew è in Europa la protagonista della trasformazione europea, del superamento della divisione tra una estrema destra sempre più nazionalista e una sinistra sempre più populista. L’Europa ha bisogno di più Renew e Renew ha bisogno di più Italia". Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.