Europee, in Ungheria cresce l'opposizione di Tisza: "Voglia di cambiamento"

Roma, 10 giu. (askanews) – In Ungheria con quasi il 90% dei voti scrutinati, Fidesz, il partito del primo ministro Viktor Orban, vince ma perde terreno con un 44% di voti rispetto al 52% delle ultime europee. L’affluenza record, con circa il 60% degli ungheresi che si è recato alle urne, per alcuni è sintomo di voglia di cambiamento. Il partito emergente Tisza di Peter Magyar è emerso come il principale sfidante dell’anti-europeista Orban, con circa il 30% dei voti.

A Budapest sono in molti a sperare in un’inversione di rotta soprattutto in vista delle prossime politiche. “La vittoria del Partito di Tisza è stata fantastica, li abbiamo sostenuti molto. Fidesz ha ottenuto il peggior risultato da quando è al potere. Nonostante i loro ruggiti su una vittoria fantastica, non è una vittoria. Speriamo che il Paese vada avanti e non indietro” dice una residente.

“Il fatto che il Partito di Tisza sia cresciuto così tanto in un periodo di tempo così breve, in pratica in tre o quattro mesi, credo sia una risposta degna al desiderio di cambiamento della società dice una donna – inoltre, proietta una luce molto negativa sui partiti d’opposizione, che a mio avviso non sono riusciti a realizzare o dimostrare nulla di significativo negli ultimi 14 anni”.

“Sono favorevole al cambiamento, quindi sono contento che questo processo sia iniziato – afferma un uomo – sono pieno di speranza per quanto riguarda il futuro e spero vada sempre meglio. Quindi voglio un cambio di governo”.

Non tutti però sono d’accordo. “Non mi aspetto troppo da Peter Magyar. Se da un lato abbiamo bisogno di cambiamenti, dall’altro è importante ricordare che i cambiamenti possono talvolta portare a risultati peggiori rispetto al governo noto, anche se imperfetto, che abbiamo ora. Ho votato per gli attuali partiti di governo e intendo restare con loro perché non ho trovato un’alternativa migliore”.

Per il partito di Orban è comunque il peggior risultato di sempre: negli ultimi 20 anni, Fidesz è sceso sotto il 50% solo una volta, nel 2004, quando era all’opposizione e ottenne il 47,4% dei voti.