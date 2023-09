Europee: Iv, 'soglia sbarramento resti al 4%'**

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Se il retroscena di Repubblica secondo cui la maggioranza vorrebbe abbassare la soglia di sbarramento per le europee al 3% fosse confermato, Italia Viva si opporrá". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva,...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Se il retroscena di Repubblica secondo cui la maggioranza vorrebbe abbassare la soglia di sbarramento per le europee al 3% fosse confermato, Italia Viva si opporrá". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva, a proposito delle notizie di stampa sull'intenzione della maggioranza di abbassare al 3% la soglia di sbarramento per le elezioni europee. "Lo sbarramento deve restare al 4%. Quando un progetto è credibile, non si deve avere paura del voto dei cittadini. #Centro", conclude.