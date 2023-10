Europee: Magi, 'alternativa liberale non si arruolando transfughi o conservatori'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Lo dico chiaramente: non penso sia possibile battere le destre europee arruolando chi, sotto sotto, ne condivide i contenuti. Come si fa a costruire un’alternativa liberale e progressista fondandola sul calciomercato dei parlamentari, sui transfughi di Cateno D...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Lo dico chiaramente: non penso sia possibile battere le destre europee arruolando chi, sotto sotto, ne condivide i contenuti. Come si fa a costruire un’alternativa liberale e progressista fondandola sul calciomercato dei parlamentari, sui transfughi di Cateno De Luca e su chi si dichiara popolare e sostiene quel tipo di politiche regressive sui diritti e corporativiste in economia?". Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"+Europa è in campo per costruire una lista per gli Stati Uniti d’Europa, che abbia come obiettivo quello di mettere al centro del confronto elettorale europeo il futuro dell'Europa e la sua necessaria trasformazione politica e istituzionale, l’allargamento dei diritti di tutte e tutti gli europei, la libera iniziativa economica e una gestione umana ed efficace dei flussi migratori, che sostenga l’Ucraina contro l’invasione imperialista di Putin. Una lista che abbia come faro la laicità delle istituzioni italiane ed europee. Credo sia necessario che gli altri partiti che si definiscono liberal-democratici, ambientalisti e progressisti facciano chiarezza sulla loro piattaforma politica", conclude Magi.