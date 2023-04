Europee: Magi (+Eu), 'basta complessi di inferiorità, supereremo il 4%'

Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Credo che sia il momento per +Europa di crescere, senza avere mai più alcun complesso di inferiorità. Non c’è alcun motivo per averne e considerarci portatori d’acqua nel confronto, anche costruttivo, con le altre forze politiche. Noi...

Roma, 16 apr (Adnkronos) – "Credo che sia il momento per +Europa di crescere, senza avere mai più alcun complesso di inferiorità. Non c’è alcun motivo per averne e considerarci portatori d’acqua nel confronto, anche costruttivo, con le altre forze politiche. Noi, casomai, siamo portatori di iniziativa, di proposta politica e di metodo. Il nostro obiettivo è superare lo sbarramento del 4% alle elezioni europee e, prima ancora di capire con chi allearsi, dobbiamo rimboccarci le maniche per far crescere questo partito”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi chiudendo i lavori dell’assemblea di +Europa.