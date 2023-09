Europee: Maran a Renzi, 'pronto a confronto, così parliamo pure di salario minimo'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Caro Matteo Renzi se vuoi fare davvero un confronto pubblico io ci sono. Anche questa settimana. Così parliamo pure di salario minimo". Così Pierfrancesco Maran del Pd su twitter replicando a Matteo Renzi che oggi in conferenza stampa lo ha citato,...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Caro Matteo Renzi se vuoi fare davvero un confronto pubblico io ci sono. Anche questa settimana. Così parliamo pure di salario minimo". Così Pierfrancesco Maran del Pd su twitter replicando a Matteo Renzi che oggi in conferenza stampa lo ha citato, insieme a Giorgio Gori. "Si candidano alle europee nel partito che fa il referendum contro il jobs act. Non vedo l’ora di fare un confronto con loro su questo in campagna elettorale", ha detto Renzi.