Europee: Marcucci, 'bene Renzi, lista Renew e si superino malintesi'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "'La lista di Renew Europe è un atto di intelligenza politica, utile ad impedire una nuova maggioranza di Giorgia Meloni in Europa'. Bene Matteo Renzi all'assemblea Iv. Lavoriamo per il superamento di tutti i malintesi. C’è spazio per una lista liberale alle elezioni europee". Così Andrea Marcucci su Twitter.