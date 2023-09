Europee: Meloni, 'alleanza con socialisti? Non sono solita fare accordi con sinistra'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Un'alleanza con i socialisti in Europa? "Non l'ho fatto in Italia, difficile si possa farlo in Europa. Il dibattito sulle alleanze è comunque prematuro, credo che l'Italia avrà un ruolo" di peso in Europa. "Non sono preoccupata ...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Un'alleanza con i socialisti in Europa? "Non l'ho fatto in Italia, difficile si possa farlo in Europa. Il dibattito sulle alleanze è comunque prematuro, credo che l'Italia avrà un ruolo" di peso in Europa. "Non sono preoccupata dai posizionamenti, siamo tutti interessati a far valere l'Italia. Per me l'obiettivo è far crescere l'Italia e i conservatori europei, dopodiché, io non sono solita fare accordi con la sinistra". Così la premier Giorgia Meloni ospite di Porta a Porta.