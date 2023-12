Europee: Meloni, 'comunisti non votarono Ue, eredi non ci facciano lezioni'

Europee: Meloni, 'comunisti non votarono Ue, eredi non ci facciano lezio...

Europee: Meloni, 'comunisti non votarono Ue, eredi non ci facciano lezio...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Ai giornalisti che si affannano a ragionare sulle maggioranze che si formeranno a Bruxelles dico che chi vota Fdi non lo fa per cervellotiche elucubrazioni tattiche, lo fa per appartenenza nazionale e al sogno europeo del quale noi ci nutriamo dal secolo scorso: qui...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Ai giornalisti che si affannano a ragionare sulle maggioranze che si formeranno a Bruxelles dico che chi vota Fdi non lo fa per cervellotiche elucubrazioni tattiche, lo fa per appartenenza nazionale e al sogno europeo del quale noi ci nutriamo dal secolo scorso: qui a Roma 66 anni fa il sogno di pochi diventò la speranza di molti, fu qui a Roma che tra le righe di un trattato si definì il concetto di comunità d'Europa" ma "comunisti e socialisti votarono contro preferendo l'adesione all'Internazionale socialista, anche per questo i loro discendenti non vengano a darci lezioni sull'Europa". Così la premier e leader Fdi Giorgia Meloni dal palco di Atreju.