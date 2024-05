Europee, Meloni: mai con la sinistra né in Italia né in Ue

Europee, Meloni: mai con la sinistra né in Italia né in Ue

Roma, 31 mag. (askanews) - "Con la sinistra non ci posso stare, né in Italia né in Europa né da nessuna parte, siamo due modelli alternativi. Io credo che anche in Europa vada costruita una maggioranza compatibile. Quando tu tenti di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, non riesci a fa...