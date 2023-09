Europee: Nevi (Fi), 'cruciale nuova maggioranza in Ue'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Il punto cruciale riguarda il futuro dell'Europa. Dal nostro lato, stiamo lavorando per ridimensionare il Pse e magari escluderlo dalla maggioranza. Tuttavia, è importante sottolineare che c'è spazio per tutti, poiché intendiamo coinvolgere il maggior numero possibile di forze politiche o famiglie politiche per sostenere una nuova maggioranza europea, cercando al contempo di renderla più omogenea. Esiste una sfida significativa con una parte del Pse che condivide un modello sociale ed economico molto diverso dal nostro. Per questo stiamo cercando di costruire una maggioranza diversa dalla situazione attuale, con una minore influenza del Pse e delle sue parti che hanno opinioni diverse, specialmente riguardo alle questioni ambientali. Faremo ogni sforzo per far entrare l'Ecr e Salvini, a far parte di questa nuova maggioranza." Così Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, intervenuto a Metropolis di Repubblica Tv.