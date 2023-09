Europee: Paita (Iv), 'centro siamo noi, nella maggioranza si sta riducendo'

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Italia viva e Forza Italia sono in famiglie politiche diverse, noi siamo nell'area di Renew Europe, il listone alle europee non è uno scenario possibile. Inoltre vedo lo spazio del centro all'interno del centrodestra ridursi progressivamente. Questa ...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Italia viva e Forza Italia sono in famiglie politiche diverse, noi siamo nell'area di Renew Europe, il listone alle europee non è uno scenario possibile. Inoltre vedo lo spazio del centro all'interno del centrodestra ridursi progressivamente. Questa destra sta rispedendo al mittente tutte le battaglie storiche di Forza Italia, come la giustizia e le tasse". Lo afferma a Omnibus su La7 la coordinatrice nazionale e senatrice di Italia viva Raffaella Paita, collegata con Palermo, dove è in corso la Scuola di formazione politica del partito.

"Sulla soglia di sbarramento, io sono stata la prima a dire chiaramente che non siamo interessati a operazioni al ribasso, ci va benissimo la soglia attuale e la nostra ambizione è superarla ampiamente", aggiunge Paita.