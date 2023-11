Europee: Picierno, 'non sono secondo tempo politiche, partita a parte'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Le elezioni europee non possono essere vissute come una rivincita delle elezioni politiche, sono una partita a parte, dalla costruzione delle liste fino all’elaborazione dei programmi, per questo la candidatura di Giorgia Meloni sarebbe una follia e rincorrere...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Le elezioni europee non possono essere vissute come una rivincita delle elezioni politiche, sono una partita a parte, dalla costruzione delle liste fino all’elaborazione dei programmi, per questo la candidatura di Giorgia Meloni sarebbe una follia e rincorrere la destra su questo sarebbe un errore. C’è stanchezza dell’opinione pubblica sull’Europa, viene data quasi per scontata. Per questo il contributo dei progressisti e democratici è fondamentale e per prepararsi bene alla competizione elettorale occorre avere ben chiaro che la posta in gioco è di portata globale". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, a 'Linkiesta Festival'.