Europee: Renzi, 'continuiamo a essere disponibili per una lista unitaria dei riformisti'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Contano i voti del 9 giugno, non i sondaggi: noi continuiamo a essere disponibili per una lista unitaria dei riformisti. Se altri non vorranno, spiegheranno il perché e ci misureremo sul consenso. A viso aperto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news. ...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Contano i voti del 9 giugno, non i sondaggi: noi continuiamo a essere disponibili per una lista unitaria dei riformisti. Se altri non vorranno, spiegheranno il perché e ci misureremo sul consenso. A viso aperto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news. "Anche perché chi ha esperienza di campagne elettorali vincenti sa che i voti si ottengono raccontando il sogno e il progetto, non attaccando le persone che ti stanno accanto".

"Per me conta solo offrire un progetto credibile europeo, come magnificamente spiegato al vertice di Vienna di Renew Europe, dove si sono invitati gli schieramenti dei singoli Paesi a offrire un’alternativa dal centro alla sinistra radicale e alla destra populista. Proveremo a farlo con il sorriso. Grazie a chi ci sarà, un abbraccio a chi preferirà stare con altri", conclude.