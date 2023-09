Europee: Renzi, 'nove per mesi per fare grande risultato, puntiamo a delusi Fi e Pd'

Europee: Renzi, 'nove per mesi per fare grande risultato, puntiamo a del...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Abbiamo nove mesi per fare un grande risultato alle Europee 2024.". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Se il Centro ha un buon risultato, allora cambiano molte cose anche nella sfida per la Presidenza della Commissione, per la Presidenza del Consiglio, per l’Alto Rappresentante della politica estera, per il Parlamento Europeo", spiega il leader di Iv.

"Per questo puntiamo a prendere i voti di chi ha scelto il Terzo Polo alle ultime europee ma anche ai delusi di Forza Italia e del Pd", sottolinea Renzi tra le altre cose.