Europee: Ricci, 'Pd sia radicale in proposte e riformista in azione quotidiana'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Dobbiamo essere radicali nelle proposte e pragmatici nell'azione quotidiana, in vista dell'appuntamento con la tornata elettorale europea, al fine di presentarci con un progetto serio, proposte concrete e un'identità chiara". Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane, intervenendo alla presentazione romana del suo nuovo libro 'Pane e Politica', edito da Paper First, cui hanno preso parte Lucia Annunziata e Veronica Gentile, che ha moderato i lavori, e i parlamentari dem Simona Bonafè e Claudio Mancini.

"Il Pd può uscire dalla diatriba fra massimalismo e riformismo, avendo, dunque, obiettivi strategici radicali e un'azione pragmatica. Sanità, salario minimo, politiche sociali, ambiente, sviluppo devono essere le nostre priorità", ha spiegato Ricci, "in vista di elezioni che rappresenteranno una verifica di mid term, sia per il Governo Meloni, sia per un'opposizione che vuol presentarsi come una credibile alternativa". "Ecco perché, ribadisco la necessità di una cooperazione competitiva con il M5S, affinché sia possibile, per le opposizioni, pur contendendosi il voto degli elettori, condurre battaglie comuni", ha concluso Ricci.