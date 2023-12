Europee: Salvini, 'Abascal da Fdi? Conta centrodestra unito per mandare a casa sinistra'**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - L'invito alla kermesse di Fdi di Santiago Abascal, nonostante le sue parole su Prdro Sanchez? "Ognuno è libero di invitare chi vuole, a me hanno fatto il processo alle intenzioni per aver invitato Marine Le Pen, Afd. Io conto sul centrodestra unito in Eur...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – L'invito alla kermesse di Fdi di Santiago Abascal, nonostante le sue parole su Prdro Sanchez? "Ognuno è libero di invitare chi vuole, a me hanno fatto il processo alle intenzioni per aver invitato Marine Le Pen, Afd. Io conto sul centrodestra unito in Europa, che mandi a casa le sinistre, che sono la rovina dell'Europa. Soros e le sinistre sono la rovina del nostro Continente. E quindi chiunque sia una alternativa è benvenuto, da Abascal a Le Pen, da Wilders a Afd". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un punto stampa ad Atreju.