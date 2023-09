Europee: Salvini, 'chi dice no a francesi, ungheresi, polacchi consegna Ue a socialisti'**

**Europee: Salvini, 'chi dice no a francesi, ungheresi, polacchi consegn...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Chi dice di no ai francesi, agli ungheresi, ai polacchi consegna l'Europa ai socialisti perché secondo le proiezioni c'è parità tra destra e sinistra. Mi aspetto lo stesso rispetto e la stessa inclusività da tutti". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, intervistato dall'Associazione stampa estera.

"Se si dice di no anche solo a una delle tre famiglie del centrodestra non si va da nessuna parte. Non voglio una von der Leyen 2. E' la prima volta che l'Europa può cambiare e la Lega può essere una protagonista di questo cambiamento", aggiunge Salvini.