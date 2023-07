Europee: Salvini, 'Le Pen alleata solida, spero Fi e Fdi non dicano no' (2)

Europee: Salvini, 'Le Pen alleata solida, spero Fi e Fdi non dicano no...

(Adnkronos) - "La Francia è in fiamme e sotto attacco da giorni - va avanti -, come fa qualcuno del centrodestra a preferire la sinistra o Macron a la Le Pen. Io mi auguro che nessuno in Fdi e Fi dica no e preferisca una maggioranza Ursula"....