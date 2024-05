Europee, Sangiuliano: Sgarbi? Gli faccio in bocca al lupo

Roma, 7 mag. (askanews) - Gennaro Sangiuliano augura "in bocca al lupo" a Vittorio Sgarbi per la candidatura alle europee. A margini di un evento a Roma il ministro afferma: "Di Sgarbi mi ha fatto molto piacere quella sua dichiarazione in cui dice che io sto facendo molto bene il ministro. Mi ha fa...

Roma, 7 mag. (askanews) – Gennaro Sangiuliano augura “in bocca al lupo” a Vittorio Sgarbi per la candidatura alle europee. A margini di un evento a Roma il ministro afferma: “Di Sgarbi mi ha fatto molto piacere quella sua dichiarazione in cui dice che io sto facendo molto bene il ministro. Mi ha fatto molto piacere e lo ringrazio per questa dichiarazione e gli faccio un grande bocca al lupo per la campagna elettorale alle europee”. Non si tratta di una “pace”, aggiunge perché: “Noi non abbiamo mai litigato”.