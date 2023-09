Europee: Santoro riunisce l''Assemblea!', 'apriamo un cammino'

Roma, 30 set (Adnkronos) - "Oggi apriamo un cammino". Lo ha detto Michele Santoro intervenendo all''Assemblea! Per la pace, la terra e la dignità' in corso al teatro Ghione di Roma. L'iniziative si concluderà con l'approvazione di una mozione sulla po...

Roma, 30 set (Adnkronos) – "Oggi apriamo un cammino". Lo ha detto Michele Santoro intervenendo all''Assemblea! Per la pace, la terra e la dignità' in corso al teatro Ghione di Roma. L'iniziative si concluderà con l'approvazione di una mozione sulla possibile presentazione di "una lista della pace" alle prossime elezioni europee, come ha spiegato lo stesso giornalista.

L''Assemblea!' nasce da un appello di Raniero la Valle e dello stesso Santoro sottoscritto da oltre duemila persone tra cui Fausto Bertinotti, Valeria Golino, Marc Innaro, Jorit, Marisa Laurito, Fiorella Mannoia, Milly Moratti, Piergiorgio Odifreddi. Nel corso dell'evento al teatro 'Ghione' molti sono stati gli interventi, di volti noti ma anche dalla platea. Tra questi Ginevra Bompiani, Alessandro Bergonzoni, Vauro, il capitano Ultimo, Maria Fida Moro, Massimo Cacciari.

Tra gli altri, il giornalista Gianni Dragoni ha parlato di inflazione, spread, costi dell'energia e spese per la guerra. "Bisogna mettersi insieme, ma come? Non mi appassionano le formule, ma dobbiamo far capire che mettiamo insieme persone che non si fanno comprare, che non hanno dietro un segretario di partito, un capo bastone. Esseri liberi. Dove c'è da lottare in quella direzione io e altri come me ci saremo", ha spiegato Luigi De Magistris nel suo intervento.