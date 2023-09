Europee: Santoro, 'Sinistra Italiana potrà fare lista con noi senza simboli partito'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Movimento 5 stelle e AVS sono contro l'invio di armi, ma in che modo sono contro la guerra? Se Sinistra Italiana vorrà potrà fare una lista con noi con i suoi candidati senza i simboli di partito, cosa che mi auguro avvenga, tutti possono farlo, senza simbolo". Così Michele Santoro a Otto e mezzo su La7.

"Il Movimento cinque stelle è forte, non ha bisogno di appoggiarsi a noi; di cosa avrà bisogno lo vedremo dopo il risultato elettorale. Il Pd? Se sul tema Schlein si sposta più avanti il partito se la mangia".

"Sono andato in ginocchio da tutti questi partiti chiedendo di aprire un cavolo di dibattito sulla guerra ma niente. Hanno avuto in mano la tv italiana ma senza creare uno spazio di dialogo per criticare questa guerra. La guerra per loro è un argomento imbarazzante, sono contro ma non lo fanno diventare una loro bandiera".