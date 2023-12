Europee: Schlein, 'al centro emergenza climatica, un green deal dal cuore rosso'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Ci stiamo avvicinando a delle europee importanti. Proviamo a mettere al centro l'emergenza climatica. Partiamo dalle contraddizioni: non possiamo spendere 23 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi in questo Paese, non ha senso. Cominciamo da lì per ac...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Ci stiamo avvicinando a delle europee importanti. Proviamo a mettere al centro l'emergenza climatica. Partiamo dalle contraddizioni: non possiamo spendere 23 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi in questo Paese, non ha senso. Cominciamo da lì per accompagnare le piccole e medie imprese che da sole non hanno la possibilità di fare i cambiamenti che servono". Così Elly Schlein al congresso di Legambiente.

"Un green deal con il cuore rosso, una conversione giusta che prenda per mano le fasce più fragili. Lo faremo contro i nazionalisti che ogni giorno scelgono dei nemici diversi, oggi sono gli ecoattivisti, il green deal i nuovi nemici della destra. Invece finalmente c'è un green deal". Aggiunge: "Mi iscrivo anch'io, se posso, con tutte le mie energie alla coalizione degli ambiziosi perché lì ci giochiamo il futuro. Se sarà troppo tardi, non avremo un altro pianeta".