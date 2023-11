Roma, 3 nov (Adnkronos) – La soglia del successo alle europee "non è quella del risultato della lista, noi siamo attenti alla soglia di partecipazione, a contrastare l'astensionismo". Lo ha detto Elly Schlein a Radio 24.

"Non faremo una campagna con le altre forze di opposiziono per rubarci lo zero virgola, ma per attivare la partecipazione democratica. Nel gioco della competizione con le forze di opposizione noi stiamo mettendo avanti dei punti comuni", ha spiegato la segretaria del Pd.