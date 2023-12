Europee: Schlein, 'congresso elettorale Pse in Italia l'1 e 2 marzo'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Il congresso elettorale del Pse si terrà in Italia l'1 e il 2 marzo". Lo annuncia Elly Schlein a margine del pre-vertice del Partito dei Socialisti europei a Bruxelles. "Ringraziamo tutta la famiglia socialista" per questa decisione. "Sarà una cosa importante, di lancio di una campagna elettorale per la giustizia sociale, per la giustizia climatica, per il lavoro dignitoso e lo faremo in un Paese in cui si vedono disastri quando le destre stanno al governo".