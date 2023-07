Europee: Schlein, 'grave se Ppe scivolasse verso nazionalismo'**

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "A noi non interessa fare competizione per uno zero virgola. Vogliamo parlare dei problemi della vita quotidiana delle persone e soprattutto di quelle che hanno rinunciato ad andare a votare: c'è un astensionismo sempre più alto e dentro fasce redd...

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "A noi non interessa fare competizione per uno zero virgola. Vogliamo parlare dei problemi della vita quotidiana delle persone e soprattutto di quelle che hanno rinunciato ad andare a votare: c'è un astensionismo sempre più alto e dentro fasce reddito più basse, una vera crisi democratica". Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

"Dobbiamo provare a far ritrovare una buona ragione a queste persone di credere nella politica e il Pd lavora a questo". Quanto ai possibili equilibri dopo le europee, la segretaria dem osserva: "Sarebbe grave se la cultura popolare europea, che mai ha avuto tentennamenti, scivolasse verso il nazionalismo. Io penso che non ci sarà un asse diverso in Europa ma attenzione alle elezioni politiche che ci saranno".