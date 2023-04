Europee: Schlein, 'sfida epocale, convinta che ce la possiamo fare'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Tra un anno ci saranno le europee. Sarà una sfida epocale e mi aspetto grandi cose da noi. Sono convinta che ce la possiamo fare perchè non c'è un altro partito che abbia una vocazione europeiste così netta e forte" come il Pd. ...

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Tra un anno ci saranno le europee. Sarà una sfida epocale e mi aspetto grandi cose da noi. Sono convinta che ce la possiamo fare perchè non c'è un altro partito che abbia una vocazione europeiste così netta e forte" come il Pd. "Dovremo farlo sentire nella campagna elettorale". Così Elly Schlein in Direzione.