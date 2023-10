Europee: 'Sud chiama Nord' arriva in Veneto con C. De Luca e Castelli

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Dopo la Lombardia, con la campagna elettorale per le suppletive di Monza e Brianza di Cateno De Luca, Sud chiama Nord arriva anche in Veneto. Sabato 7 ottobre alle 11, infatti, a Conegliano presso l'ex Convento di San Francesco, ci sarà il primo evento in Veneto del movimento.

"Anche al Nord c'è grande entusiasmo verso il nostro progetto – afferma Laura Castelli, portavoce nazionale di Sud chiama Nord, già vice ministro al Mef -. Stavamo lavorando da settimane all'organizzazione dell'evento e sono molto felice che Cateno, nonostante la campagna elettorale in Brianza, ci sarà. Prima la Lombardia, poi il Veneto e in cantiere altre iniziative al Nord Italia, a dimostrazione che oltre ad essere ben radicati al Sud, stiamo allargando la nostra platea anche nelle regioni del Nord in vista delle Europee di giugno 2024", conclude Castelli.

A cornice dell'evento di sabato 7 ottobre, nella giornata di venerdì 6 ottobre, Sud chiama Nord ha organizzato due gazebo: venerdì mattina a Conegliano alle 10, Corso Mazzini (ai piedi della scalinata degli alpini), mentre venerdì pomeriggio alle ore 15 a Treviso, in Piazza Battistero.