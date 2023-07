Europee: Tajani, 'c'è una sola maggioranza per battere sinistra, Lega? Può aggiungersi'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Esiste una sola maggioranza in Europa per sconfiggere la sinistra ed è quella grazie alla quale fui eletto presidente del Parlamento europeo nel 2017". Lo afferma in un'intervista al Corriere della sera il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio ...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Esiste una sola maggioranza in Europa per sconfiggere la sinistra ed è quella grazie alla quale fui eletto presidente del Parlamento europeo nel 2017". Lo afferma in un'intervista al Corriere della sera il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, riferendosi alla maggioranza "che nasce dall'alleanza tra popolari, liberali e conservatori europei".

Tajani spiega che il suo niet a intese con Marine Le Pen e Afd, alleati di Matteo Salvini nel gruppo Identità e Democrazia, non è un veto ma "semplicemente realismo. Non esistono altre maggioranze possibili per battere le sinistre. Il cantiere è aperto. Bisogna lavorare". In ogni caso, "non c'è alcun veto nei confronti della Lega. Se vuole aggiungersi nessuno le vieta di farlo". Ma "chiunque conosca le dinamiche europee – puntualizza il coordinatore azzurro – sa che il Ppe non si alleerebbe mai con Alternative für Deutschland e con Marine Le Pen. Motivo? Sono partiti anti-europei che hanno nei loro programmi posizioni incompatibili con le nostre. La politica si basa sui valori, e se queste due forze sostengono posizioni opposte alle nostre, alla tradizione di FI – prosegue Tajani – non vedo possibile un'alleanza".