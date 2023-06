Home > Askanews > Europee, Tajani: lavoreremo per maggioranza popolari-conservatori Europee, Tajani: lavoreremo per maggioranza popolari-conservatori

Roma, 16 giu. (askanews) – “In Europa lavoreremo per rinforzare il Ppe che è la nostra famiglia. Berlusconi ci aveva, poco dopo la nascita, portati nella grande famiglia di De Gasperi, Adenauer e Schumann, dove è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni. E lavoreremo come indicato da lui per creare una maggioranza di centrodestra – popolari, conservatori e liberali – dopo le elezioni del 2024 che ci vedranno tutti impegnati con liste competitive, così come aveva pensato di fare il nostro leader”. Lo ha affermato il coordinatore nazionale e vice-premier Antonio Tajani in conferenza stampa dalla sede di Forza Italia.

