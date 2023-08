Europee: Tajani, 'non si può governare con Afd, dicono cose dal sapore nazista'**

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "E' impossibile, ma non perché lo dico io o Giorgia Meloni, che si crei una maggioranza all'interno delle istituzioni europee in cui partecipino l'Afd e il partito di Le Pen". Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e seg...

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "E' impossibile, ma non perché lo dico io o Giorgia Meloni, che si crei una maggioranza all'interno delle istituzioni europee in cui partecipino l'Afd e il partito di Le Pen". Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia a La Piazza, la kermesse organizzata da affaritaliani.it, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica.

"Ripeto che a me fa schifo quello che dice il leader di Afd sui bambini disabili. Non si può governare in Europa con persone che dicono queste cose dal sapore nazista, e io reagisco con fermezza: con me non fa nessun patto chi pensa che esistono esseri superiori ed essere inferiori, di fronte al Padre Eterno siamo tutti uguali", conclude Tajani.