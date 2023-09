Europee: Tajani, 'Salvini libero di invitare chi vuole, ma Le Pen non può essere nostro alleato'

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – "Salvini è libero di invitare chi vuole. Fa parte di una famiglia politica nella quale c’è Le Pen, quindi è libero di invitare Le Pen, che non può essere mai un nostro alleato. Nessuno farà mai un accordo di governo con Le Pen e con Afd. Noi non lo possiamo fare perché i nostri valori sono alternativi a quelli di Afd e di Le Pen. Cosa diversa è la Lega di Salvni, che è un nostro alleato e secondo me ha valori diversi da Le Pen e da Afd". Lo ha detto Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, rispondendo ai cronisti sull'invito a Pontida per il prossimo fine settimana da parte di Matteo Salvini a Marine Le Pen a margine della festa dei giovani del partito di Gaeta.